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В Раде назвали способ заставить Россию «считаться» с интересами Украины

28 июня 2018, 09:39  •  187 • Украина
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, каким образом, по его мнению, можно заставить Россию считаться с интересами Украины.
 
© Global Look Press
 

По его мнению, для достижения поставленной задачи Киеву необходимо отказаться от враждебной риторики и начать работу над восстановлением экономики страны.

«Заведите сюда (на Украину. — RT) два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешёвые кредиты на 15 лет... Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — объяснил Бондарь.

При этом политик добавил, что ведение боевых действий на юго-востоке Украины не способствует восстановлению экономической ситуации в стране, а, наоборот, она становится «всё хуже и хуже». 

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как победить Россию.

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