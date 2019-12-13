В Раде назвали продажу украинской земли «планом дьявола»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что продажа украинской земли является «планом дьявола».

Об этом сообщает «112 Украина».

Соответствующее заявление он сделал во время заседания аграрного комитета.

«Уважаемые друзья, несколько слов о земле от второй партии нашего парламента, от второй фракции. В разграбленной Украине, где люди дошли до нищеты, продажа земли — это план дьявола», — сказал он.

Ранее Рабинович заявлял, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие».

13 ноября 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.