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В Раде назвали продажу украинской земли «планом дьявола»
13 декабря 2019, 21:09 • 41 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что продажа украинской земли является «планом дьявола».
© Пресс-служба Президента Украины
Об этом сообщает «112 Украина».
Соответствующее заявление он сделал во время заседания аграрного комитета.
«Уважаемые друзья, несколько слов о земле от второй партии нашего парламента, от второй фракции. В разграбленной Украине, где люди дошли до нищеты, продажа земли — это план дьявола», — сказал он.
Ранее Рабинович заявлял, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие».
13 ноября 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.
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