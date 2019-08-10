Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беглов провел встречу с волонтерами в штабе общественной поддержки в Петербурге
Неправильная сторона истории. К чему ведёт восхищение Китаем
«Сюда бы еще русских»: Смешные картинки с Трампом на G7 заполонили интернет
Шанс на столетия
Главная / Украина

В Раде назвали причину для встречи Зеленского и Трампа

10 августа 2019, 21:54  •  10 • Украина
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что президентство Владимира Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.
 
Reuters
 

«Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, Трамп является «самым большим начальником».

При этом он считает, что для Зеленского, как и для бывшего президента страны Петра Порошенко, «сам факт встречи с Трампом — уже стилизация власти».

Ранее Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его визита в Вашингтон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
10 августа 2019, 18:39
Зеленского призвали снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
10 августа 2019, 12:09
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
10 августа 2019, 15:24
Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины
10 августа 2019, 15:24
Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие
10 августа 2019, 18:39
Украинские шахтёры намерены 25 августа устроить в Киеве акцию протеста
10 августа 2019, 12:09
В Крыму пригласили депутатов Рады посетить полуостров
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий ур...
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном до...
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков Р...
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
05 августа 2019, 23:24
Украинских туристов тошнит от российских флагов
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оружие - эксперт
08 августа 2019, 14:54
Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.