В Раде назвали причину для встречи Зеленского и Трампа

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что президентство Владимира Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.

«Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, Трамп является «самым большим начальником».

При этом он считает, что для Зеленского, как и для бывшего президента страны Петра Порошенко, «сам факт встречи с Трампом — уже стилизация власти».

Ранее Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его визита в Вашингтон.