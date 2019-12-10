В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.

«Результатом встречи должен был стать мир... Вместо прорыва мы получили очередную декларацию о намерениях. Я считаю, что это очередная капитуляция перед радикалами, это полное повторение лозунгов (экс-главы Верховной рады Андрея. — RT) Парубия и (бывшего президента Украины Петра. — RT) Порошенко, это полный отказ от своих предвыборных обещаний!» — цитирует его Интерфакс-Украина.

Рабинович напомнил, что в декларации «нормандской четвёрки» по итогам переговоров указано «то же самое, что и сейчас».

«Так что же изменилось? Вчера состоялся разговор о всё тех же обменах, которые, безусловно, важны и о которых мы знали без этого саммита. Всё это обговаривалось в телефонном режиме ранее!» — заявил он.

Украинский депутат подчеркнул, что нельзя «ещё пять-шесть лет» обсуждать имплементацию формулы Штайнмайера, когда в Донбассе продолжается конфликт.

«Я не просто разочарован встречей, у меня похолодело сердце из-за происходящего... Почему (украинский лидер Владимир. — RT) Зеленский идёт на поводу у радикалов, а не устанавливает мир, который он обещал миллионам своих сограждан?» — поинтересовался депутат Рады.

Ранее российский президент Владимир Путин предупредил о риске второй Сребреницы в случае получения Украиной контроля над границей в Донбассе без гарантий защиты населения от националистов.