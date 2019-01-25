В Раде назвали дату выдвижения Порошенко кандидатом в президенты

Представитель украинского лидера в Верховной раде народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что выдвижение нынешнего главы государства Петра Порошенко кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах состоится 29 января.

Об этом, как сообщает Укринформ, она сказала в интервью телеканалу «Прямой».

«Я думаю, что этот процесс украинское общество будет наблюдать 29 января», — сообщила Луценко.

Ранее стало известно, что украинский шоумен Владимир Зеленский подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.