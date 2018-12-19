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В Раде назвали дату обсуждения перемирия в Донбассе
19 декабря 2018, 20:09 • 113 • Украина
Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе скайп-конференции 27 декабря.
© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирия. Об этом договорились сегодня в трёхсторонней контактной группе в Минске», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики намерены предложить украинским властям объявить новое перемирие в Донбассе в преддверии новогодних праздников.
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