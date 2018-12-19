В Раде назвали дату обсуждения перемирия в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе скайп-конференции 27 декабря.

«27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирия. Об этом договорились сегодня в трёхсторонней контактной группе в Минске», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики намерены предложить украинским властям объявить новое перемирие в Донбассе в преддверии новогодних праздников.