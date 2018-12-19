Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США готовы забыть про Сирию: Reuters сообщил о готовности полного вывода америка...
Жириновский потребовал квартиру на Тверской, а Зюганов отправил внука учить кита...
Украина собирается в новый поход через Керченский пролив и готова взорвать Крымс...
Путин не спит до глубокой ночи: В Кремле раскрыли цель изнуряющей работы президе...
Главная / Украина

В Раде назвали дату обсуждения перемирия в Донбассе

19 декабря 2018, 20:09  •  113 • Украина
Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе скайп-конференции 27 декабря.
 
© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирия. Об этом договорились сегодня в трёхсторонней контактной группе в Минске», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики намерены предложить украинским властям объявить новое перемирие в Донбассе в преддверии новогодних праздников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
19 декабря 2018, 13:24
Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено
19 декабря 2018, 20:09
«Украинские власти зарабатывают на войне»: с чем может быть связано снижение активности в рамках нормандского формата
19 декабря 2018, 16:39
МИД России отметил политизированный характер резолюции ГА ООН по Крыму

19 декабря 2018, 10:09
«Отсрочка серьёзных бед»: МВФ одобрил кредит Украине на сумму $3,9 млрд
19 декабря 2018, 16:39
Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
19 декабря 2018, 13:24
На секретных рубежах: какую роль в российской истории сыграла военная контрразведка
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
16 декабря 2018, 13:54
Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП
15 декабря 2018, 18:39
Правда о выдворении Елены Бойко (Руслан Осташко)
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.