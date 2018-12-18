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В Раде назвали Белоруссию «сателлитом Кремля» после голосования в ООН

18 декабря 2018, 17:55  •  88 • Украина
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко подвергла критике позицию Белоруссии во время голосования на Генассамблее ООН по предложенной Украиной резолюции о «милитаризации» Крыма.
 
РИА Новости
 

«Ожидаем от Белоруссии действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне, особенно во время голосований, которые касаются Донбасса, незаконной милитаризации региона со стороны России», — написала она в Facebook.

При этом депутат назвала Белоруссию «традиционным сателлитом Кремля».

«Красные кнопки (во время голосования. — RT) нажали традиционные сателлиты Кремля. В этом контексте в очередной раз хочу привлечь внимание к позиции Белоруссии, которая, публично подчеркивая свою нейтральность, на самом деле всегда занимает сторону Москвы», — указала Геращенко.

Она назвала ситуацию неприемлемой с учётом того, что в Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее ГА ООН приняла украинский проект резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей. В поддержку документа выступили 66 стран, против 19, в том числе Белоруссия, воздержались 72 государства. 

В Министерстве иностранных дел России назвали решение ГА ООН частью «зашоренной кампании». 

В Кремле выразили сожаление в связи с принятием проекта резолюции. 

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