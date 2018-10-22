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В Раде намерены потребовать от правительства отмены увеличения цен на газ

22 октября 2018, 20:54  •  92 • Украина
Депутаты украинской партии «Оппозиционный блок» предлагают парламентариям Верховной рады потребовать от кабинета министров отказаться от решения повысить цену на газ для населения.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление фракции.

«Зарегистрирован проект постановления об обращении к кабинету министров Украины с требованием отменить решение о повышении цены на природный газ для населения», — говорится в документе. 

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил решение правительства повысить цену на газ на Украине.

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