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В Раде хотят просить у США статус военного союзника Украины

04 сентября 2021, 02:30  •  49 • Украина

Народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко утверждает, что собрал подписи 150 депутатов о проведении внеочередной сессии Верховной рады, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.

Депутат пообещал подать подписи за сбор Рады на следующей неделе.

«Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО», — сказал Гончаренко вечером в пятницу, 3 сентября.

Более того, по его словам, нардеп собирался сделать это еще в начале лета, уже собрав необходимые 150 подписей. Однако тогда глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия якобы его отговорил. Последний утверждал, что была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.

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