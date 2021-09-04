В Раде хотят просить у США статус военного союзника Украины

Народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко утверждает, что собрал подписи 150 депутатов о проведении внеочередной сессии Верховной рады, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.Депутат пообещал подать подписи за сбор Рады на следующей неделе.«Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО», — сказал Гончаренко вечером в пятницу, 3 сентября.Более того, по его словам, нардеп собирался сделать это еще в начале лета, уже собрав необходимые 150 подписей. Однако тогда глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия якобы его отговорил. Последний утверждал, что была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.