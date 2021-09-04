|
В Раде хотят просить у США статус военного союзника Украины
04 сентября 2021, 02:30 • 49 • Украина
Народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко утверждает, что собрал подписи 150 депутатов о проведении внеочередной сессии Верховной рады, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.
Депутат пообещал подать подписи за сбор Рады на следующей неделе.
«Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО», — сказал Гончаренко вечером в пятницу, 3 сентября.
Более того, по его словам, нардеп собирался сделать это еще в начале лета, уже собрав необходимые 150 подписей. Однако тогда глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия якобы его отговорил. Последний утверждал, что была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 17:15
|
28 августа 2021, 09:10
|
30 августа 2021, 23:30
|
02 сентября 2021, 04:40
|
29 августа 2021, 06:15
|
30 августа 2021, 04:15
|
31 августа 2021, 09:35