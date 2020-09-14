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В Раде испугались военной угрозы со стороны Белоруссии
14 сентября 2020, 14:20 • 108 • Политика
Украина переживает из-за возможной помощи Минску от Москвы по договору о коллективной безопасности
Глава Рады по Нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что со стороны Белоруссии присутствует военная опасность. По его словам, договор Украины о границе с соседней Республикой до сих пор не ратифицирован.
Завитневич добавил, что у украинской погранслужбы появились основания для установки техсредств для мониторинга на границе с Белоруссией лишь несколько месяцев назад. Когда там вспыхнули протесты, в Незалежной решили принять меры для усиления охраны своих границ.
Со стороны Белоруссии, заявил парламентарий, присутствует опасность. А учитывая то, что она входит вместе с РФ в ОДКБ, который предусматривает оказание военной помощи при внешней агрессии, то Незалежная может столкнуться с "очень большой угрозой", передает "Лента.ру" со ссылкой на "РБК-Украина" (ресурс заблокирован на территории РФ).
Также Завитневич отметил, что вероятность "российской военной агрессии оценить трудно", однако такая возможность менее реальна, чем атака со стороны Донбасса.
"Но она есть, и ею нельзя пренебрегать", – заявил депутат.
Ранее Госпогранслужба Украины заявляла, что усилила охрану вблизи белорусских границ. Патрулирование ведут не только с воздуха, но и на воде, пишет RT.
"Утро.ру" сообщало, что посол Украины в Белоруссии устроил показательное выступление на границе, закатив скандал после просьбы открыть багажник.
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