Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная / Политика

В Раде допустили возвращение Донбасса на условиях конфедерации

02 ноября 2021, 11:10  •  125 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Через год украинские власти могут пожалеть, что не согласились на прописанные в Минских соглашения обязательства сторон
Реинтеграция Донбасса сегодня реальна, но чем дальше, тем меньше будет у Киева шансов восстановить единство территорий. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады, украинский миллиардер Вадим Новинский.
Он напомнил, что с 2014 г. на Украине и в самопровозглашенных республиках выросло целое поколение детей, которые считают жителей за линией разграничения своими врагами. Если конфликт затянется еще на десятилетия, пропагандисты усугубят раскол. В итоге шансы на реинтеграцию Донбасса будут уменьшаться, а ее условия – усложняться для Киева.
"Вести переговоры на основе Минских соглашений надо сейчас, немедленно, иначе окно возможностей окажется закрытым. И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации",
– высказался нардеп в интервью "Ленте.ру".
По оценке Новинского, восстановление российско-украинских отношений сейчас также возможно. Для этого нужна только политическая воля лидеров, и начать нужно с переговоров президентов.  
"США и Россия могут вести переговоры о стратегической стабильности: почему бы Украине и России не начать диалог хотя бы о стабильности тактической?" – подчеркивает Вадим Новинский.
Ранее в Кремле объяснили, почему не настроены сейчас на встречу лидеров РФ и Украины, назвав президента Владимира Зеленского "сложным переговорщиком". В Москве четко назвали условия, на которых возможно возобновление двустороннего диалога, однако в Киеве "продолжают фантазировать". На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





125
Источник
Похожие новости
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
02 ноября 2021, 07:05
Politico показало стянутую к "границе Украины" танковую элиту России. Но промахнулось
02 ноября 2021, 01:15
"Бомба" в основании ЕС: Политолог Безпалько назвал то, что уничтожит Евросоюз
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите...
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 07:05
Politico показало стянутую к "границе Украины" танковую элиту России. Но пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2021, 12:35
Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским
31 октября 2021, 11:20
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
31 октября 2021, 18:55
Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.