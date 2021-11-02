|
В Раде допустили возвращение Донбасса на условиях конфедерации
02 ноября 2021, 11:10 • 125 • Политика
Через год украинские власти могут пожалеть, что не согласились на прописанные в Минских соглашения обязательства сторон
Реинтеграция Донбасса сегодня реальна, но чем дальше, тем меньше будет у Киева шансов восстановить единство территорий. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады, украинский миллиардер Вадим Новинский.
Он напомнил, что с 2014 г. на Украине и в самопровозглашенных республиках выросло целое поколение детей, которые считают жителей за линией разграничения своими врагами. Если конфликт затянется еще на десятилетия, пропагандисты усугубят раскол. В итоге шансы на реинтеграцию Донбасса будут уменьшаться, а ее условия – усложняться для Киева.
"Вести переговоры на основе Минских соглашений надо сейчас, немедленно, иначе окно возможностей окажется закрытым. И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации",
– высказался нардеп в интервью "Ленте.ру".
По оценке Новинского, восстановление российско-украинских отношений сейчас также возможно. Для этого нужна только политическая воля лидеров, и начать нужно с переговоров президентов.
"США и Россия могут вести переговоры о стратегической стабильности: почему бы Украине и России не начать диалог хотя бы о стабильности тактической?" – подчеркивает Вадим Новинский.
Ранее в Кремле объяснили, почему не настроены сейчас на встречу лидеров РФ и Украины, назвав президента Владимира Зеленского "сложным переговорщиком". В Москве четко назвали условия, на которых возможно возобновление двустороннего диалога, однако в Киеве "продолжают фантазировать". На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Подпишитесь на нас
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 октября 2021, 12:35
|
31 октября 2021, 11:20
|
27 октября 2021, 10:30
|
28 октября 2021, 05:45
|
29 октября 2021, 00:25
|
01 ноября 2021, 02:30
|
31 октября 2021, 18:55