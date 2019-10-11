Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Ливии вновь вспыхнули бои. Кровь конфликта — нефть
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
Шойгу обещал совершенствовать работу психологов в армии
«Обама ошибся»: Вован и Лексус разыграли сенатора США
Главная / Украина

В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой

11 октября 2019, 19:09  •  124 • Украина
Пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.
 
© npp.zp.ua
 

Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1», — указывается в заявлении.

Уточняется, что первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки — «перегрузка топлива».

В связи с происшествием была создана комиссия по расследованию причин сбоя. Радиационная обстановка на площадке АЭС остаётся без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Ранее Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

В октябре 2018 года четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был остановлен после попытки запуска. Позднее его подключили к сети после инцидента с аварийной защитой.

В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.

Подробнее о ситуации с украинскими АЭС — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 09:24
СМИ: Старший советник Помпео уходит в отставку
10 октября 2019, 23:39
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
11 октября 2019, 03:09
Власть валяется под ногами – кто поднимет?
11 октября 2019, 19:09
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
10 октября 2019, 23:39
Зеленский назвал себя хорошим президентом
11 октября 2019, 19:24
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинну...
11 октября 2019, 03:09
Порошенко и Рошен не хотят платить российские налоги?
11 октября 2019, 01:24
Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «по-пло...
11 октября 2019, 09:39
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
11 октября 2019, 03:09
"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 00:39
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
05 октября 2019, 15:52
Слуга отреагирует на лагеря для жителей Украины?
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
05 октября 2019, 03:54
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
05 октября 2019, 20:09
СМИ: Перри призывал Киев включить американцев в правление «Нафтогаза»
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.