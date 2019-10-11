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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
11 октября 2019, 19:09 • 124 • Украина
Пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.
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Об этом говорится на сайте украинского ведомства.
«Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1», — указывается в заявлении.
Уточняется, что первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки — «перегрузка топлива».
В связи с происшествием была создана комиссия по расследованию причин сбоя. Радиационная обстановка на площадке АЭС остаётся без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
Ранее Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
В октябре 2018 года четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был остановлен после попытки запуска. Позднее его подключили к сети после инцидента с аварийной защитой.
В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
Подробнее о ситуации с украинскими АЭС — в материале RT.
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