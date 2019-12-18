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В "Зоне 51" в США прячут НЛО, но не из космоса: Самолёт без крыльев попал на спутниковый снимок - Drive

18 декабря 2019, 21:39  •  134 • Политика
Drive доказало, что в секретной "Зоне 51" в США действительно прячут НЛО. Однако они не прилетали из космоса. Просто пока обнаруженные самолёты без крыльев не занесены ни в одну из известных баз данных. Так они остаются неопознанными летательными объектами.
Рядом с так называемой секретной "Зоной 51" в США, на авиабазе "Тонопа", очевидцы приметили дюжину загадочных летательных аппаратов. К слову, именно в этом воздушном пространстве и сегодня летают давно снятые с вооружения "Стелсы F-117", пишет "Утро.ру".
Странные летательные аппараты были зафиксированы спутником еще 6 декабря этого года. А теперь снимки анализируют авторы издания Drive. По их словам, фотографии "пробили" по всем известным базам данных, чтобы сличить обнаруженные летательные аппараты с известными моделями, однако определить, что именно попало в кадр, не получилось. Таким образом, речь определённо идёт об НЛО - неопознанном летающем объекте. Однако говорить об инопланетном происхождении машин всё же не стоит. Скорее всего, спутник заснял испытания американских военных, говорят журналисты.
Как выглядят загадочные объекты? У них нет крыльев, а припаркованы они рядом с белыми ангарами, где ранее обслуживали F-117. Журналисты уверены, что "бескрылые" - это именно самолёты. И, по всей видимости, речь идёт о "секретной программе".
"Возможно, это производные от разведывательных беспилотных "Стелс RQ-170". По другой версии, это заправщики самолётов, но это тоже неточно", - говорится в переведённом материале.
Наконец, есть версия, что спутник заснял вертолёты "Стелс", которые действительно разрабатывались в США. Финальная версия - обслуживание на секретной базе самолётов-шпионов, которые Пентагон пока прячет от всего мира.

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