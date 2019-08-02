В "толерантной и свободной" Швеции девушку не пустили в автобус из-за летней одежды

19-летняя жительница Мальмё Аманда Ханссон пожаловалась в Facebook, как ее унизил водитель автобуса, который отказался пускать девушку в салон.

Аманда уверяет, в тот день на ней были обычные шорты и майка. На улице – плюс 27 градусов. Но водитель заявил, что девушка одета слишком уж откровенно.

"И это в свободной и толерантной стране", - пишет возмущенная Ханссон.

"Что дает водителю автобуса право решать, на какой женщине надета неподходящая одежда?", - прокомментировали другие девушки.

Сама Ханссон настаивает, что ничего крамольного не сделала – так была одета половина пассажиров в салоне. А кроме того, "как еще ходить в такую жару?". Пользователи в комментариях предположили, что водитель был мусульманин.