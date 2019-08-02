|
В "толерантной и свободной" Швеции девушку не пустили в автобус из-за летней одежды
02 августа 2019, 12:39 • 112 • В мире
Жительница шведского Мальмё выложила гневный пост в Facebook. Она пожаловалась, что в "толерантной и свободной" стране ее унизил водитель автобуса, который не пустил девушку в салон из-за… летней одежды. Пост за короткое время набрал более 3000 лайков.
19-летняя жительница Мальмё Аманда Ханссон пожаловалась в Facebook, как ее унизил водитель автобуса, который отказался пускать девушку в салон.
Аманда уверяет, в тот день на ней были обычные шорты и майка. На улице – плюс 27 градусов. Но водитель заявил, что девушка одета слишком уж откровенно.
"И это в свободной и толерантной стране", - пишет возмущенная Ханссон.
"Что дает водителю автобуса право решать, на какой женщине надета неподходящая одежда?", - прокомментировали другие девушки.
Сама Ханссон настаивает, что ничего крамольного не сделала – так была одета половина пассажиров в салоне. А кроме того, "как еще ходить в такую жару?". Пользователи в комментариях предположили, что водитель был мусульманин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2019, 06:39
|
01 августа 2019, 04:09
|
27 июля 2019, 03:54
|
27 июля 2019, 20:09
|
27 июля 2019, 07:09
|
28 июля 2019, 14:12
|
28 июля 2019, 05:54