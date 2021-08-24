Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

В "Талибане"* ответили на слухи о тайной встрече с главой ЦРУ

24 августа 2021, 17:10  •  36 • Политика
Представитель движения не стал подтверждать сообщения прессы о том, будто директор ЦРУ Уильям Бёрнс провёл тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром.
В Афганистане не подтвердили появившиеся сообщения о тайной встрече в Кабуле представителя политического офиса радикального движения. Представитель "Талибана" не подтвердил сообщения о беседе Абдула Гани Барадара с главой ЦРУ, передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщило, будто директор ЦРУ Уильям Бёрнс в понедельник в Кабуле пообщался с главой политофиса движения "Талибан". По информации инсайдеров, встреча с Барадаром была тайной.
Указывается, что это первый диалог такого уровня со стороны американских представителей и одного из лидеров талибов*.
По версии WP, на встрече собеседники могли обсуждать приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
22 августа 2021, 15:40
Чемпионка ОИ отказалась от гражданства Украины: "Спасибо"
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.