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В "Талибане"* ответили на слухи о тайной встрече с главой ЦРУ
24 августа 2021, 17:10 • 36 • Политика
Представитель движения не стал подтверждать сообщения прессы о том, будто директор ЦРУ Уильям Бёрнс провёл тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром.
В Афганистане не подтвердили появившиеся сообщения о тайной встрече в Кабуле представителя политического офиса радикального движения. Представитель "Талибана" не подтвердил сообщения о беседе Абдула Гани Барадара с главой ЦРУ, передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщило, будто директор ЦРУ Уильям Бёрнс в понедельник в Кабуле пообщался с главой политофиса движения "Талибан". По информации инсайдеров, встреча с Барадаром была тайной.
Указывается, что это первый диалог такого уровня со стороны американских представителей и одного из лидеров талибов*.
По версии WP, на встрече собеседники могли обсуждать приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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