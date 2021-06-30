В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти

Политолог Георгий Сатаров высказался о вопросе передачи власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину в 1999 году.

Политолог, экс-советник первого президента России Бориса Ельцина Георгий Сатаров напомнил об обстоятельствах передачи власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в 1999 году.

Ранее в ответе на вопрос на "Прямой линии" Путин не согласился с утверждением, что Ельцин передал ему власть.

Ельцин не передавал мне эту власть. (...) В случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства. Я был председателем правительства

— напомнил Путин.

Он также вспомнил, что сначала отказывался стать преемником Ельцина.

"Когда Борис Николаевич Ельцин мне предложил баллотироваться, я сказал: "извините, я еще не готов", - рассказал Путин.

Сатаров напомнил, что хотя Ельцин и не имел полномочий передавать власть кому-либо, в телеобращении в конце 1999 года он объявил об уходе в отставку и призвал жителей России проголосовать на выборах президента за Путина.

Тут есть, с одной стороны, доля справедливости, а с другой — очевидное лукавство. Ельцин, прямо представляя его кандидатуру и обращаясь к гражданам по телевидению, назвал его своим возможным преемником

- передает Ura.ru слова Сатарова.

Политолог отметил, что Путин "был, мягко говоря, не рядовым участником выборов, а исполняющим обязанности президента России по Конституции. Утверждать, что он был равноправным кандидатом, некоторое преувеличение".