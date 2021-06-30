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В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
30 июня 2021, 22:25 • 176 • Политика
Политолог Георгий Сатаров высказался о вопросе передачи власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину в 1999 году.
Политолог, экс-советник первого президента России Бориса Ельцина Георгий Сатаров напомнил об обстоятельствах передачи власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в 1999 году.
Ранее в ответе на вопрос на "Прямой линии" Путин не согласился с утверждением, что Ельцин передал ему власть.
— напомнил Путин.
Он также вспомнил, что сначала отказывался стать преемником Ельцина.
"Когда Борис Николаевич Ельцин мне предложил баллотироваться, я сказал: "извините, я еще не готов", - рассказал Путин.
Сатаров напомнил, что хотя Ельцин и не имел полномочий передавать власть кому-либо, в телеобращении в конце 1999 года он объявил об уходе в отставку и призвал жителей России проголосовать на выборах президента за Путина.
- передает Ura.ru слова Сатарова.
Политолог отметил, что Путин "был, мягко говоря, не рядовым участником выборов, а исполняющим обязанности президента России по Конституции. Утверждать, что он был равноправным кандидатом, некоторое преувеличение".
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