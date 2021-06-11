В "самом уязвимом регионе мира" обиделись на США: "Не нашли времени"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что США не обсуждали с республикой вопрос отказа от санкций против строительства "Северного потока - 2". И, судя по реплике министра, в Варшаве сильно обиделись на американских союзников, которые "не нашли времени на консультации с самым уязвимым к последствиям такого решения регионом в мире".

Свою реакцию на решение США по отмене санкций против строительства "Северного потока - 2" высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В интервью газете "Речь Посполита" он сообщил о том, что Вашингтон не обсуждал с Варшавой вопрос отказа от санкций против строительства газопровода.

И такое пренебрежение министра, судя по тональности высказывания, сильно задело и обидело. В частности, Рау заявил, что "американские союзники не нашли времени на консультации с самым уязвимым к последствиям такого решения регионом в мире".

Об отмене же санкций министр узнал уже из прессы.

В целом же риторика интервью отвечает политической позиции Варшавы по газопроводу. Министр явно не желает слушать доводы России и Германии, не раз подчёркивающих исключительную бизнес-составляющую проекта "Северный поток - 2". Рау считает, что со введением в строй газопровода якобы появится "прямая угроза миру в Европе", а также повысится "военная угроза для Украины, Польши и других стран НАТО".