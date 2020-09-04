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В "отравление" Навального не верят даже на Западе: "Цирк" с "Новичком" разоблачил норвежец

04 сентября 2020, 18:45  •  143 • Политика
В "отравление" Алексея Навального уже не верят даже на Западе. "Цирк" с "Новичком" разоблачил норвежец - колумнист и публицист Пол Стейган. Он признался, что не понимает, как власти России могли сначала пытаться убить блогера боевым ядом, а после сами же благополучно передали "жертву" Германии, предоставив местным специалистам возможность разоблачить "коварного Путина".
Норвежский колумнист и публицист Пол Стейган в своём блоге высказался по поводу ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Он заявил, что поверить в западную версию событий очень трудно, и назвал развернувшуюся вокруг российского блогера информационную кампанию "цирком". Колумнист указал на многочисленные странности в этой истории.
Во-первых, он признался, что не понимает, как власти России могли сначала пытаться убить Навального "Новичком", а после сами же благополучно передали "жертву" Германии, предоставив местным специалистам возможность разоблачить "коварного Путина".
Стейган добавил, что если бы против блогера и вправду использовали данный боевой яд, ему бы не удалось выжить. Кроме того, пострадали бы также все остальные пассажиры, следовавшие с Навальным в ФРГ на одном самолёте.
Ну, началось. Они надеются, что все забыли про случай со Скрипалём и теперь снова можно выдавать желаемое за действительное, - подчеркнул норвежский публицист.

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