|
В "отравление" Навального не верят даже на Западе: "Цирк" с "Новичком" разоблачил норвежец
04 сентября 2020, 18:45 • 143 • Политика
В "отравление" Алексея Навального уже не верят даже на Западе. "Цирк" с "Новичком" разоблачил норвежец - колумнист и публицист Пол Стейган. Он признался, что не понимает, как власти России могли сначала пытаться убить блогера боевым ядом, а после сами же благополучно передали "жертву" Германии, предоставив местным специалистам возможность разоблачить "коварного Путина".
Норвежский колумнист и публицист Пол Стейган в своём блоге высказался по поводу ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Он заявил, что поверить в западную версию событий очень трудно, и назвал развернувшуюся вокруг российского блогера информационную кампанию "цирком". Колумнист указал на многочисленные странности в этой истории.
Во-первых, он признался, что не понимает, как власти России могли сначала пытаться убить Навального "Новичком", а после сами же благополучно передали "жертву" Германии, предоставив местным специалистам возможность разоблачить "коварного Путина".
Стейган добавил, что если бы против блогера и вправду использовали данный боевой яд, ему бы не удалось выжить. Кроме того, пострадали бы также все остальные пассажиры, следовавшие с Навальным в ФРГ на одном самолёте.
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2020, 06:35
|
03 сентября 2020, 01:30
|
02 сентября 2020, 04:25
|
30 августа 2020, 15:00
|
03 сентября 2020, 03:20
|
28 августа 2020, 23:35
|
30 августа 2020, 15:55