В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий фашистский эксперимент"

Telegram-канал "Нет значит нет" обратил внимание на законопроект о принудительной контрацепции женщин, якобы не годных для материнства, который пытаются продвинуть в Нидерландах.

Соответствующее предложение ранее подал Постоянный комитет по принудительной контрацепции, пишет местное издание Algemeen Dagblad. Данный орган создал бывший судья по делам несовершеннолетних и бывший вице-президент окружного суда Роттердама Сес де Гроот.

В категорию лиц, которым может быть предписана обязательная контрацепция, предлагается включить женщин с психическими отклонениями или наркозависимостью. Им могут быть принудительно введены соответствующие инъекции или имплантаты.

Автор Telegram-ресурса выразила недоумение в связи с тем, как в государстве, где так активно ратуют за равноправие, могли додуматься до такого. Она заметила, что о степени развития общества лучше всего говорит то, как оно обращается с наиболее уязвимыми и слабыми категориями граждан.