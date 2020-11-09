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В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий фашистский эксперимент"

09 ноября 2020, 00:40  •  30 • В мире
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий фашистский эксперимент". Речь о Нидерландах, где в настоящее время продвигается законопроект о принудительной контрацепции женщин, якобы не годных для материнства.
Telegram-канал "Нет значит нет" обратил внимание на законопроект о принудительной контрацепции женщин, якобы не годных для материнства, который пытаются продвинуть в Нидерландах.
Соответствующее предложение ранее подал Постоянный комитет по принудительной контрацепции, пишет местное издание Algemeen Dagblad. Данный орган создал бывший судья по делам несовершеннолетних и бывший вице-президент окружного суда Роттердама Сес де Гроот.
В категорию лиц, которым может быть предписана обязательная контрацепция, предлагается включить женщин с психическими отклонениями или наркозависимостью. Им могут быть принудительно введены соответствующие инъекции или имплантаты.
Автор Telegram-ресурса выразила недоумение в связи с тем, как в государстве, где так активно ратуют за равноправие, могли додуматься до такого. Она заметила, что о степени развития общества лучше всего говорит то, как оно обращается с наиболее уязвимыми и слабыми категориями граждан.
Похоже на ужасающий фашистский социальный эксперимент. И предлагают его в одной из самых развитых демократий мира, - пишет канал "Нет значит нет".

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