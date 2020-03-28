В "обезглавленной" Британии заговорили о создании мирового правительства

В Великобритании призвали создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса. С такой идеей выступил экс-премьер страны Гордон Браун.

По его словам, на время следует организовать форму всеобъемлющего правительства, с привлечением экспертов в области здравоохранения и руководителей международных организаций. Задачами этой структуры станет борьба с двойным медицинским и экономическим кризисом, вызванным пандемией, пишет Тhe Guardian.

Браун убеждён, что коронавирус не та проблема, где можно справиться в одиночку. А вызванный пандемией кризис в экономике - вызов для всех государств.

"Но чем больше вы вмешиваетесь, чтобы справиться с чрезвычайной медицинской ситуацией, тем больше вы ставите под угрозу экономику", - подчеркнул он.

Примечательно, что сама Великобритания, где звучат такие призывы, по сути, уже "обезглавлена" COVID-19.

Так, премьер Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания. Впрочем, информацию о заражении подтвердил вскоре и сам британский премьер, опубликовав соответствующий пост. И объявил о самоизоляции. Не исключено, что он мог заразиться от принца Чарльза, который из-за заболевания также находится на домашнем карантине.