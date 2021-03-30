В "объединении" России и Белоруссии поставлена точка: "Есть союзный договор"

На вопрос о возможном объединении России и Белоруссии и фактическом вхождении последней в состав РФ пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что "есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции" между нашими странами.

Напомним, в последние годы экспертами всё активнее осуждается тема "объединения" России и Белоруссии. В том числе периодически возникают сообщения о якобы возможном грядущем вхождении Белоруссии в состав России.

Однако, на этих вбросах Песков поставил жирную точку, подчеркнув, что в Кремле "никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано". Пресс-секретарь президента России напомнил также о существовании союзного договора, "где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции".

Но в то же время высказал свою мысль о том, что более глубокая интеграция, на его взгляд, была бы в интересах как граждан России, так и граждан соседней республики.

"Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется", - сообщил Песков в интервью "АиФ".