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В "объединении" России и Белоруссии поставлена точка: "Есть союзный договор"

30 марта 2021, 09:05  •  389 • Политика
На вопрос о возможном объединении России и Белоруссии и фактическом вхождении последней в состав РФ пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что "есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции" между нашими странами.
Напомним, в последние годы экспертами всё активнее осуждается тема "объединения" России и Белоруссии. В том числе периодически возникают сообщения о якобы возможном грядущем вхождении Белоруссии в состав России.
Однако, на этих вбросах Песков поставил жирную точку, подчеркнув, что в Кремле "никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано". Пресс-секретарь президента России напомнил также о существовании союзного договора, "где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции".
Но в то же время высказал свою мысль о том, что более глубокая интеграция, на его взгляд, была бы в интересах как граждан России, так и граждан соседней республики.
"Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется", - сообщил Песков в интервью "АиФ".

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