В "нормандской четвёрке" Зеленский окажется один против всех - Кучма

Занимающий в настоящее время пост главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма полагает, что на предстоящем саммите "нормандской четвёрки" Владимиру Зеленскому предстоит ощутить на себе давление со стороны Франции и Германии.

"Зеленскому придётся очень нелегко — он будет один против трёх", - заявил экс-президент Украины в интервью агентству Associated Press.

По мнению Кучмы, главы Франции и Германии совместно будут добиваться от Зеленского, чтобы он выполнил ряд требований России, в том числе — одобрил план проведения местных выборов в Донбассе без вмешательства Киева. Ранее Зеленский заявлял, что допускает проведение предусмотренных Минскими соглашениями выборов только после разведения сил и только по украинским законам.

Однако Кучма полагает, что Зеленского будут убеждать не прекословить Москве.

Предполагается, что встреча "нормандской четвёрки" может пройти в октябре, конкретная дата будет определена после предварительной встречи контактной группы, напоминает ТАСС.

Три условия Москвы

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что Россия готова к участию в саммите "нормандской четверки" в Париже, но перед этим должны быть выполнены три условия, в том числе со стороны Киева.

Он отметил, что после обмена заключенными между Москвой и Киевом, который состоялся 7 сентября, есть понимание о необходимости провести новый саммит в нормандском формате для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию ситуации на Украине. Россия согласна с предложением президента Франции провести встречу "нормандской четверки" в Париже, но вначале должны быть выполнены три условия.

Первое условие - окончательное решение вопроса с разведением сил и средств в трех населенных пунктах Донбасса - это станица Луганская, Петровское и Золотое. Второе условие - письменная фиксация "формулы Штайнмайера" в рамках контактной группы. Речь идет о формуле исполнения Минских договоренностей в том порядке, какой зафиксирован в документе, а не как хочется Киеву. Третье условие - предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые впоследствии будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса.

Ушаков напомнил, что прошлые встречи "нормандской четверки" нередко завершались определенными договоренностями, которые после этого не всегда исполнялись украинской стороной. Учитывая этот печальный опыт, России теперь необходимы железные гарантии исполнения тех пунктов, по которым будет достигнута договоренность на переговорах.