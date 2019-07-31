В "немецком безвизе" для России Варшава увидела свои "политические риски"

В Берлине призвали дать возможность молодым жителям России в возрасте от 18 до 25 лет въезжать в ФРГ без визы, для этого власти двух стран должны разработать правовую дорожную карту, благодаря которой такая инициатива может быть воплощена в жизнь.

Однако здесь есть один интересный момент: Германия входит в зону Шенгена, значить российские граждане, получив безвиз для въезда в ФРГ, автоматические могут находиться в любой стране визового союза. Примерно по такому же принципу в страны Шенгена без визы въезжают жители Грузии, Молдавии и Украины.

А это значит, что для воплощения в жизнь идеи немецких политиков, которые таким образом хотят улучшить отношения с Москвой, потребуется согласие всех стран шенгенской зоны, пишет в своем материале для польского издания "Дзенник газета правна" Лука Граевски.

По словам экс-посла Польши в Москве Катажины Пелчиньской-Наленч, разговоры о введении безвизового режима между Евросоюзом и российской стороной велись уже давно, однако после воссоединения Крыма с Россией этот диалог был свернут.

Авторы "безвизовой инициативы" из Германии заявили, что если их идея воплотится в жизнь, то молодые российские граждане смогут более активно участвовать в различных европейских студенческих и образовательных программах. И – судя по всему, для западных политиков это важнее всего – "увидят Европу не через "пропагандистский фильтр российского TV, а своими глазами".

Комментируя это предложения Берлина, польские эксперты отметили, что "визы – это, конечно, архаичный способ защиты страны с точки зрения безопасности", для преступников они не являются препятствием. Зато их отсутствие – это "шаг к диалогу и контактам".

Однако советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский отнесся к этой инициативе критически, напомнив, что граждане России, в том числе и молодые, и так довольно часто посещают западные страны.

"Это не дает никаких результатов: они не перестают быть сторонниками российского империализма. Это не сработает и сейчас", - заявил он.

При этом, продолжил советник, для стран Балтии это "создаст определенные риски", если туда массово начнут приезжать русские 18-25 лет. "Это отличный возраст для военного", - с тревогой напомнил он.

"Такие привилегии" не должны получить жители Крыма или Донбасса, считает директор Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Вычишкевич, иначе получится, что политика российского правительства "легитимируется".

"В политическом плане это стало бы подтверждением российского тезиса, который лег в основу решения об отправке военных на Украину в 2014 году. Он заключался в том, что агрессию быстро простят, а Запад сделает все возможное, стремясь вновь привлечь Россию к себе", - добавил он.

По мнению автора материала в "Дзенник газета правна", немецкое предложение об отмене виз для молодых жителей России "отражает атмосферу, которая царит в Германии", многие политики которой открыто говорят о необходимости отмены санкций против России, а министр экономики ФРГ недавно подписал со своим российским коллегой документ о развитии двустороннего экономического сотрудничества и обмену информацией.

Во второй половине 2020 года Германия будет председательствовать в Совете ЕС. По мнению ряда экспертов, именно тогда появятся инициативы по пересмотру политики в отношении Москвы.