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В "Нафтогазе" посоветовали готовиться жить без транзита российского газа: До переговоров даже не дошли
20 сентября 2019, 09:54 • 65 • В мире
В четверг, 19 сентября, в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций по вопросу будущего транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Как и ожидалось, к общему знаменателю стороны так и не пришли. При этом если министры энергетики России и Украины назвали консультации "конструктивными", то глава "Нафтогаза" заявил, что "до переговоров так и не дошли". "Готовьтесь к прекращению транзита", - заявил он.
Министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель считают, что консультации были продуктивными, а стороны "услышали друг друга". Похоже, что с мертвой точки в переговорах по транзиту газа удалось сдвинуться, раз, по мнению сторон, в диалоге "наметился конструктив".
Тем не менее украинская сторона (явно рассчитывающая на срыв сроков строительства "Северного потока - 2") потребовала от России заключения десятилетнего контракта на транзит газа через ГТС Незалежной, причем не менее 60 млрд кубометров в год.
В то же время глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что стороны "не дошли до переговоров". По крайней мере, именно так он прокомментировал на своей странице в Facebook встречу в Брюсселе.
По его словам, необходимо быть готовыми к тому, что с 1 января "транзит прекратится". При этом, добавил Витренко, "нельзя позволить использовать эти консультации как повод продолжить строительство "Северного потока – 2".
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