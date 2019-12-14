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В "Нафтогазе" намекнули на успех в переговорах с Россией по газу
14 декабря 2019, 13:39 • 209 • В мире
В "Нафтогазе" отчитались о переговорах между Россией и Украиной по газовому вопросу. В компании заявили, что они прошли "относительно успешно". Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил ТАСС, что работа продолжается, а в сложившейся ситуации это "уже успех".
Представитель компании "Нафтогаз" рассказал, как идут переговоры между Россией и Украиной по газу в Вене. Исполнительный директор фирмы Юрий Витренко оценил их как "относительно успешные".
Он заявил корреспонденту ТАСС, что работа продолжается, но в сложившейся ситуации это "уже успех".
До этого договорённостей достичь не удалось. Недавно шведский суд округа Свеа отказался удовлетворить апелляционный иск "Газпрома" в споре с украинским "Нафтогазом". Суд утвердил решение предыдущей инстанции. По постановлению Стокгольмского арбитража российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" пытался обжаловать решение, а потом вообще просил отменить его, но ничего не добился. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.
Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3-4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников. Президент России Владимир Путин призывал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа.
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