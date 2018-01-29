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В "мире" есть только РФ: Россия вытеснила всё остальное со страниц американских газет

29 января 2018, 17:54  •  186 • В мире
Раздел "Мир" в издании The Washington Post посвящён исключительно российским новостям.
Для американских СМИ Россия осталась единственным в мире государством. Все новости в разделе "Мир" американской газеты The Washington Post оказались посвящены исключительно России.
В интернете опубликовали фото одного из свежих номеров издания. На нём можно увидеть, вся рубрика "Мир" от начала и до конца занята огромными материалами о политике в России. Статьи посвящены предстоящим президентским выборам, а также, как ни странно, главе Чечни Рамзану Кадырову и ситуации в регионе.
Как отмечают пользователи соцсетей, не лучше обстоят дела и на телевидении. Телеканал CNN посвятил весь свой утренний эфир новостям и событиям, связанным Россией. Из уст ведущих почти беспрерывно звучат фразы о расследовании так называемого вмешательства России в выборы и новых санкциях против Москвы. Если так будет продолжаться и дальше, то скоро тема России вытеснит и новости о событиях внутри самих США.

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