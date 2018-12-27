Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль ждут досрочные парламентские выборы: Кнессет объявил о самороспуске
"Осьминог" остановил кибератаку на штаб ВС Турции — Эрдоган
Нетаньяху «сорвался с цепи» после вывода войск США из Сирии
Трамп с Меланией "под покровом ночи" впервые посетили Ирак
Главная / Политика

В "кругу союзников" Трампу веры нет: Германия не считает ИГИЛ уничтоженным

27 декабря 2018, 00:39  •  39 • Политика
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение заявление президента США Дональда Трампа о полном разгроме запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). "В кругу союзников", отметила фон дер Ляйен всё ещё нет веры в то, что силы международного терроризма окончательно повержены.
Свою и своего государства позицию по данному вопросу госпожа министр обозначила в интервью газете Rheinische Post. Она также отметила, что официальный Берлин поддерживает стремление многих других европейских наций и мусульманских государств удостовериться в том, что ИГИЛ никогда не поднимет свою голову вновь.
В любом случае, хоть Вашингтон и заявил о своём решении по выводу американских войск из Сирии, "союзники" США всё ещё мало осведомлены о планах Трампа. США и их лидер всё ещё не разъяснили свои планы касательно будущего арабской республики.
Напомним, что ранее вывод американских войск из Сирии уже прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что в Париже эту новость восприняли с великим сожалением.
"В кругу союзников существует единое мнение, что ИГ ещё не полностью побеждено", - цитируют Урсулу фон дер Ляйен немецкие СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

39
Источник
Похожие новости
26 декабря 2018, 21:24
"Пете нужна картинка, где он весь в белом": Соцсети отреагировали на идею Украины с обменом пленными
26 декабря 2018, 14:54
"Российские С-300 надежно защищают Сирию": В Совфеде заявили, что САР имеет право на достойную безопасность
26 декабря 2018, 05:09
"Северный поток - 2" не поставит Европу в энергетическую зависимость от России - депутат бундестага

27 декабря 2018, 00:39
В "кругу союзников" Трампу веры нет: Германия не считает ИГИЛ уничтоженным
26 декабря 2018, 21:24
СНБО Украины через день после России скопировал "санкционный манёвр"
26 декабря 2018, 11:39
"Путин может в одну секунду захватить Белоруссию": Ганапольский о своем видении Союзного государства
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 декабря 2018, 00:39
Рэпер Элджей стал персоной нон грата на Украине после концерта в Киеве
27 декабря 2018, 00:24
Скидки, штрафы и новая форма: глава ГИБДД Черников рассказал об итогах года и планах ...
27 декабря 2018, 00:24
Эксперт прокомментировал продление запрета на въезд мужчин из России на Украину
27 декабря 2018, 00:39
Свежая пресс-конференция Овсянникова снова обернулась позорищем (Руслан Осташко)
27 декабря 2018, 00:24
Эксперт оценил заявление о планах по закреплению курса Украины на вступление в ЕС и Н...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.