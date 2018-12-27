В "кругу союзников" Трампу веры нет: Германия не считает ИГИЛ уничтоженным

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение заявление президента США Дональда Трампа о полном разгроме запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). "В кругу союзников", отметила фон дер Ляйен всё ещё нет веры в то, что силы международного терроризма окончательно повержены.

Свою и своего государства позицию по данному вопросу госпожа министр обозначила в интервью газете Rheinische Post. Она также отметила, что официальный Берлин поддерживает стремление многих других европейских наций и мусульманских государств удостовериться в том, что ИГИЛ никогда не поднимет свою голову вновь.

В любом случае, хоть Вашингтон и заявил о своём решении по выводу американских войск из Сирии, "союзники" США всё ещё мало осведомлены о планах Трампа. США и их лидер всё ещё не разъяснили свои планы касательно будущего арабской республики.

Напомним, что ранее вывод американских войск из Сирии уже прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что в Париже эту новость восприняли с великим сожалением.