В "кейсе" Навального появилась ещё одна блондинка

Скрин с эфира телепрограммы The View с выступлением Меган Маккейн разошёлся по Сети. На нём блондинка запечатлена в синей футболке с надписью Navalny.

"И опять всё встало на свои места", - прокомментировал в своём Telegram-канале журналист Роман Голованов.

Навального поддерживают уже три блондинки - помимо американки, его супруга Юлия, лидер профсоюза "Альянс врачей", врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

Фото: скриншот с Telegram-канала журналиста Романа Голованова.