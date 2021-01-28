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В "кейсе" Навального появилась ещё одна блондинка

28 января 2021, 16:40  •  190 • Политика
Дочь американского сенатора Джона Маккейна Меган появилась в эфире телепрограммы The View в футболке с надписью Navalny. Теперь в "кейсе" блогера ещё одна блондинка, если считать его супругу Юлию и лидера профсоюза "Альянс врачей", врача-офтальмолога Анастасию Васильеву.
Скрин с эфира телепрограммы The View с выступлением Меган Маккейн разошёлся по Сети. На нём блондинка запечатлена в синей футболке с надписью Navalny.
"И опять всё встало на свои места", - прокомментировал в своём Telegram-канале журналист Роман Голованов.
Навального поддерживают уже три блондинки - помимо американки, его супруга Юлия, лидер профсоюза "Альянс врачей", врач-офтальмолог Анастасия Васильева.
Фото: скриншот с Telegram-канала журналиста Романа Голованова.

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