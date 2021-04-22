В "игру" включилась Литва: Решается вопрос о высылке русских дипломатов

В политическую "игру" Чехии включилась Литва. Вильнюс решает вопрос о депортации русских дипломатов.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, Вильнюс обсуждает с союзниками варианты поддержки официальной Праги в истории с Россией. По её словам, президент Литвы полностью поддерживает усилия Чехии "по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны - члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства".

Она также добавила, что Вильнюс размышляет над просьбой Праги к партнёрам - поддержать и "выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в представительствах России".

Напомним, Прага после озвученного ультиматума Москве перешла к прямым угрозам и требованиям. В частности, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать обратно в Россию "примерно 60" сотрудников русского посольства, если Россия до 12:00 (13:00 мск) сегодняшнего дня не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата чешских дипломатов.