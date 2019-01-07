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В "Гражданских самолетах Сухого" ждут ответа от США по поставкам авиалайнеров в Иран

07 января 2019, 00:09  •  98 • Политика
В компании "Гражданские самолеты Сухого" все еще ждут ответа из Минфина США по вопросу поставок в Иран авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. Пока американская сторона не дала ни положительного, ни отрицательного ответа.
Напомним, что ранее израильский информационный портал iHLS сообщил, что США планируют блокировать поставку российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран. Такая возможность появилась у Вашингтона по причине того, что более 10% запчастей, используемых при сборке авиалайнеров, производятся в Штатах.
Данный факт требует от российской стороны согласования своих экспортных поставок с американскими властями.
Что касается самой сделки по поставке лайнеров, то меморандум о соответствующих намерениях был подписан "Гражданскими самолетами Сухого" и двумя иранскими компаниями в апреле 2018 года. Произошло это на авиасалоне Eurasia Airshow в турецком городе Анталья.
"Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного", - прокомментировали молчание Минфина США в "Самолетах Сухого".
Сообщение пресс-службы компании приводит РИА Новости.

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