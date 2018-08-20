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В "Ельцин Центре" отказались верить в трехдневный запой Ельцина и попытки сбежать в США

20 августа 2018, 18:24  •  115 • Политика
Рассказавшего о попытках Ельцина сбежать во время путча назвали лжецом.
В "Ельцин Центре" отказались верить в историю бывшего вице-президента России Александра Руцкого, который рассказал о трехсуточном запое экс-президента Бориса Ельцина и его попытках сбежать в посольство США. Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень назвала рассказ ложью.
По словам Руцкого, во время путча в августе 1991 года Борис Ельцин, являвшийся на тот момент президентом России, впал в трехсуточный запой и неоднократно порывался бежать в посольство США. бывший вице-президент утверждает, что только он не позволял Ельцину опозориться и всякий раз удерживал его от этих попыток.
Однако в "Ельцин Центре" отказались принять эту версию событий. Там утверждают, что в воспоминаниях современников Ельцина говорится, что тот, напротив, проявил небывалое мужество и лично возглавил сопротивление путчистам. Также в "Ельцин Центре" признали, что служба безопасности президента действительно рассматривала возможность его побега в посольство США, но сам Ельцин якобы категорически отверг этот план.
«Это бессовестная ложь. Общеизвестно, что в эти дни Борис Ельцин вел себя очень мужественно», - заявили в "Ельцин Центре".
Напомним, что тяжелые запои Бориса Ельцина являются общеизвестным фактом. Из-за пристрастия политика к алкоголю он несколько раз публично опозорился на международной арене. Не менее общеизвестными являются и пьяные выходки экс-президента России. На фоне этих сведений рассказ Руцкого не кажется чем-то невероятным или из ряда вон выходящим.

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