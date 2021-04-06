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В "Эхе Москвы" поглумились над погибшим в Донбассе мальчиком. На государственные деньги

06 апреля 2021, 12:30  •  217 • Политика
На радио "Эхо Москвы" в очередной раз отличились. Там поглумились над погибшим в Донбассе ребёнком, цинично показав, что не верят в его смерть. Журналист Андрей Медведев зафиксировал очередной антирусский выпад, который был осуществлён на государственные деньги.
В своём Telegram-аккаунте Андрей Медведев поместил скриншот с сайта радио "Эхо Москвы", где перечислены темы утренней программы, в том числе написано о смерти малыша и закавычены два слова - "убитый мальчик".
"Не могу в очередной раз не отметить, что все эти кавычки, намёки, глумливые ухмылки, цинизм - на государственные деньги. Впрочем, если бы только это", - отметил журналист.
Накануне, 5 апреля, в Донбассе прошли похороны 5-летнего мальчика, в которого попал снаряд, сброшенный украинским беспилотником. Тело малыша хоронили в закрытом гробу, потому что его буквально разорвало на части.
На похоронах кроме родных и местных жителей также присутствовала адвокат и правозащитник Татьяна Монтян, пообещавшая донести правду до украинской аудитории. "Вон, все едут... Это для тех, кто рассказывал, что мальчика не существует", - заявила она.
Также её удивило, что никто из ОБСЕ так и не прибыл засвидетельствовать убийство ребёнка.
Напомним, 5 апреля Следственный комитет России инициировал уголовное делопроизводство по факту гибели пятилетнего мальчика после удара беспилотного летательного аппарата ВСУ.

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