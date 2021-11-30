Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Главная / Политика

В "Единую Россию" приняли сотню жителей Донбасса

30 ноября 2021, 13:05  •  106 • Политика
В Донбассе первые сто человек вступили в партию "Единая Россия".
Первые сто жителей Донбасса, которые имеют паспорта России, вступили в партию "Единая Россия". Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
На форуме по недопущению фальсификации истории, проходящем в Донецке, он рассказал, что первая сотня дончан получила партбилеты "Единой России". По словам депутата, это говорит о глубокой интеграции региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



106
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Наполеона"
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё напрямую
30 ноября 2021, 02:00
Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"
30 ноября 2021, 05:30
"У США нет противоядия": Леонков оценил испытания русского "убийцы авианосцев"
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 02:00
Оплата долга за русский газ в Молдавии обернулась громкой отставкой
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает ...
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Напо...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.