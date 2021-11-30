В "Единую Россию" приняли сотню жителей Донбасса

В Донбассе первые сто человек вступили в партию "Единая Россия".

Первые сто жителей Донбасса, которые имеют паспорта России, вступили в партию "Единая Россия". Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

На форуме по недопущению фальсификации истории, проходящем в Донецке, он рассказал, что первая сотня дончан получила партбилеты "Единой России". По словам депутата, это говорит о глубокой интеграции региона.