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В "Единую Россию" приняли сотню жителей Донбасса
30 ноября 2021, 13:05 • 106 • Политика
В Донбассе первые сто человек вступили в партию "Единая Россия".
Первые сто жителей Донбасса, которые имеют паспорта России, вступили в партию "Единая Россия". Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
На форуме по недопущению фальсификации истории, проходящем в Донецке, он рассказал, что первая сотня дончан получила партбилеты "Единой России". По словам депутата, это говорит о глубокой интеграции региона.
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