В "деле Навального" появился "Новичок": СМИ сравнили симптомы оппозиционера с отравлением Гебрева

В немецких СМИ появилась информация о том, что врачи берлинской клиники "Шарите", где сейчас находится блогер-оппозиционер Алексей Навальный, обратились с запросом к болгарским медикам за материалами по лечению бизнесмена Емельяна Гебрева. Последний, как утверждала болгарская сторона, был отравлен ядом "Новичок".

Болгарский предприниматель, о котором идёт речь, попал в больницу в 2015 году. Вначале он пожаловался на зуд в глазу, затем потерял сознание и некоторое время находился в коме. Тем не менее врачам удалось спасти жизнь бизнесмена. Болгарская сторона утверждает, что он был отравлен российскими спецслужбами за то, что занимался поставками оружия в Грузию и на Украину.

По мнению немецких врачей, симптомы, которые наблюдались у Гебрева и которые отмечаются у Навального, схожи, пишет немецкое издание Der Spiegel. Ранее об отравлении "Новичком" заявила российская оппозиция, сославшись при этом на статью в "Википедии".

Напомним, что, по версии Запада, яд "Новичок" является невероятно смертельным. Однако, по странному стечению обстоятельств, практически никто из "отравленных" этим страшным химикатом не умер. Выходит, какое-то не очень надёжное средство для супероружия у спецслужб России...