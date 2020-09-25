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В "чёрном списке" почти 200 белорусов: Латвия и Эстония расширили санкции против Минска

25 сентября 2020, 20:45  •  76 • Политика
Латвия и Эстония расширили санкции против официального Минска. Известно, что в "чёрном списке" этих двух стран почти 200 белорусов.
В частности, министерства иностранных дел Латвии и Эстонии обнародовали расширенные санкционные списки в отношении Белоруссии. Эстония включила в свой "чёрный список" 98 должностных лиц из Белоруссии, Латвия добавила в санкционный список 101 человека.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали предложенной российскому коллеге Владимиру Путину сделки по возведению в Ленобласти морского порта, который стал бы ключевым перевалочным пунктом в процессе поставок белорусских товаров в другие страны: "Он загорелся этим вопросом". Глава республики добавил, что в Минске уже продумали, откуда взять средства на строительство.
Он добавил, что Минск в настоящее время детально прорабатывает изменения в логистической стратегии по поставкам продукции из республики в другие страны. Лукашенко признался, что рассчитывает заключить соглашение в этой сфере с властями Ленобласти "во что бы то ни стало".
Сейчас значительная часть товаров из Белоруссии следует через морские терминалы прибалтийских стран. Однако в ответ на санкции Минск решил реорганизовать процесс доставки, чтобы лишить недружественные государства доходов от оплаты по тарифам.

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