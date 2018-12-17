В "Би-би-си" объяснили, зачем потребовали "крови" и "русского следа" в Париже

Телерадиокомпания "Би-би-си" формально признала подлинность заявления своей журналистки о том, что "редакция требует крови" и ей надо во чтобы то ни стало найти доказательства "русского следа" в бунте "жёлтых жилетов" в Париже.

При этом британское СМИ попыталось выставить свои действия не только как оправданные, но и как вполне логичные. Там заявили, что журналистам компании было поручено установить связь между "жёлтыми жилетами" и Россией после соответствующего заявления главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана.

"Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже", - отметили в лондонском офисе "Би-би-си".

Напомним, что ранее корреспондент Русской службы "Би-би-си" Ольга Ившина в переписке с российскими журналистами в Париже потребовала любые доказательства "российского вмешательства". Как она пояснила впоследствии, "редакция требует крови".

Комментарий лондонского офиса "Би-би-си" по данному вопросу приводит РИА Новости.