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В "Би-би-си" объяснили, зачем потребовали "крови" и "русского следа" в Париже
17 декабря 2018, 03:09 • 50 • Политика
Телерадиокомпания "Би-би-си" формально признала подлинность заявления своей журналистки о том, что "редакция требует крови" и ей надо во чтобы то ни стало найти доказательства "русского следа" в бунте "жёлтых жилетов" в Париже.
При этом британское СМИ попыталось выставить свои действия не только как оправданные, но и как вполне логичные. Там заявили, что журналистам компании было поручено установить связь между "жёлтыми жилетами" и Россией после соответствующего заявления главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана.
Напомним, что ранее корреспондент Русской службы "Би-би-си" Ольга Ившина в переписке с российскими журналистами в Париже потребовала любые доказательства "российского вмешательства". Как она пояснила впоследствии, "редакция требует крови".
Комментарий лондонского офиса "Би-би-си" по данному вопросу приводит РИА Новости.
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