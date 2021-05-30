В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым

В Белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым.

По словам главы компании Игоря Чергинца, это станет возможным, если будет политическое признание русского Крыма.

Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение - будем смотреть, - отметил он, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв live".

Чергинец напомнил, что до 2014 года авиакомпания осуществляла в Крым только коммерческие рейсы, и то с перерывами.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос организации авиаперевозок в Крым со стороны "Белавиа" не поднимался во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин ранее уже отмечал, что "Белавиа" не летает в Крым, поскольку Лукашенко не хочет портить свои отношения с Украиной. Однако сегодня отношения между Белоруссией и Украиной крайне натянутые. Киев вслед за европейскими странами ввёл запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии из-за недавнего инцидента с самолётом Ryanair в Минске. Кроме того, власти Украины встречались с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая добивается отставки Лукашенко.