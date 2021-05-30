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В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
30 мая 2021, 08:15 • 230 • Политика
В Белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым.
По словам главы компании Игоря Чергинца, это станет возможным, если будет политическое признание русского Крыма.
Чергинец напомнил, что до 2014 года авиакомпания осуществляла в Крым только коммерческие рейсы, и то с перерывами.
Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос организации авиаперевозок в Крым со стороны "Белавиа" не поднимался во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин ранее уже отмечал, что "Белавиа" не летает в Крым, поскольку Лукашенко не хочет портить свои отношения с Украиной. Однако сегодня отношения между Белоруссией и Украиной крайне натянутые. Киев вслед за европейскими странами ввёл запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии из-за недавнего инцидента с самолётом Ryanair в Минске. Кроме того, власти Украины встречались с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая добивается отставки Лукашенко.
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