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В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым

30 мая 2021, 08:15  •  230 • Политика
В Белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым.
По словам главы компании Игоря Чергинца, это станет возможным, если будет политическое признание русского Крыма.
Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение - будем смотреть, - отметил он, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв live".
Чергинец напомнил, что до 2014 года авиакомпания осуществляла в Крым только коммерческие рейсы, и то с перерывами.
Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос организации авиаперевозок в Крым со стороны "Белавиа" не поднимался во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин ранее уже отмечал, что "Белавиа" не летает в Крым, поскольку Лукашенко не хочет портить свои отношения с Украиной. Однако сегодня отношения между Белоруссией и Украиной крайне натянутые. Киев вслед за европейскими странами ввёл запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии из-за недавнего инцидента с самолётом Ryanair в Минске. Кроме того, власти Украины встречались с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая добивается отставки Лукашенко.

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