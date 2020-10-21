В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"

Эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников в интервью для телеканала Царьград прокомментировал вывод турецких войск с их базы в сирийской провинции Хама.

Процесс передвижения колонн с военного объекта Анкары в районе города Мурек запечатлел на видео военкор Олег Блохин. Он поделился роликами в своём канале в Telegram.

Согласно официальной версии, ВС Турции покидают данную базу потому, что данная точка утратила своё стратегическое значение.

Хлебников выразил уверенность, что данная передислокация сил является спланированным отходом.

"С весны 2020 года этот пост находится под полным окружением сирийской армии. И потому, во избежание каких-то нежелательных инцидентов и эскалации, переброска - вполне логичный шаг. Все подразделения будут направлены в другой район, на территории соседней провинции Идлиб, где как раз сосредоточены отряды так называемой вооружённой оппозиции. Это более безопасно и выгодно для Турции", - пояснил собеседник Царьграда.

Он считает, что каких-то других причин передислокации турецких сил искать не стоит. Впрочем, есть один момент, который мог ускорить этот процесс, добавил эксперт.