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В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55 • 19 • Политика
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след". Так, эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников не исключил, что переброска подразделений ВС Турции из провинции Хама могла быть частью взаимовыгодной сделки Анкары и Москвы.
Эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников в интервью для телеканала Царьград прокомментировал вывод турецких войск с их базы в сирийской провинции Хама.
Процесс передвижения колонн с военного объекта Анкары в районе города Мурек запечатлел на видео военкор Олег Блохин. Он поделился роликами в своём канале в Telegram.
Согласно официальной версии, ВС Турции покидают данную базу потому, что данная точка утратила своё стратегическое значение.
Хлебников выразил уверенность, что данная передислокация сил является спланированным отходом.
Он считает, что каких-то других причин передислокации турецких сил искать не стоит. Впрочем, есть один момент, который мог ускорить этот процесс, добавил эксперт.
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