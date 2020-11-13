В "бараке заражённых" - Певчих и 20 человек охраны: Сосновский шутливо перечислил "свиту" Навального

Россия объявила об ответных мерах против европейских представителей из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, с нашей стороны мы не можем исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолёте.

При этом, указал глава ведомства, в отношении немецких и французских представителей будут введены зеркальные ограничения в рамках этого кейса.

Сам же Навальный неплохо проводит время за границей. Ранее в СМИ сообщалось, что лечился оппозиционер в Берлине как "гость" канцлера Меркель, она же навещала его в больнице.

Впрочем, отметил журналист и политолог Александр Сосновский, судя по фото в соцсетях оппозиционера, к Навальному ездит целая россыпь гостей.

"Кроме Навального, канцлер Меркель, судя по фотографиям из барака для заражённых, пригласила Леонида Волкова, Киру Ярмыш, членов семьи, исчезнувшую Марию Певчих, беглого олигарха Чичваркина, двадцать человек охраны, трёх водителей, повара, личного врача, экспертов ОЗХО, вертолёт бундесвера, повара, тренера, психотерапевта, тренера по речи, нескольких спецагентов МИ6 и МИ5, стадо коров на лугу, три куска вишнёвого пирога, застарелый панкреатит и замшелые обвинения Навального своей собственной страны. Никого не забыл?" - язвительно написал он в телеграм-канале.