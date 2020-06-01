В пятницу Арсена Авакова вызвали «на ковёр» депутаты Верховной Рады

Неужто Авакова всё-таки выгонят?! Замглавы президентской фракции Александр Корниенко назвал вызов Авакова «организационным вопросом», но так и не пояснил, что он имеет в виду – то ли министра дежурно пожурят за случившуюся накануне массовую перестрелку (!) в Броварах под Киевом, то ли примут к нему организационные меры, вплоть до увольнения. Таким образом, инцидент, в котором водители маршруток делили зоны влияния, паля из незарегистрированных стволов, может положить конец карьере Авакова?

Почему полиция не вмешивалась в выяснение отношений водителей маршруток, и тем никто не мешал перестрелять друг дружку, - а в стрельбе участвовали, как минимум, 60 человек, - секрет Полишинеля. Маршрутные перевозки в Киеве крышует Сергей Чеботарь – бывший заместитель главы МВД. Полицейские не могли не знать о готовящейся «стрелке», но, скорее всего, получили приказ не встревать – иначе как ещё объяснить тот факт, что за инцидентом наблюдали экипажи нескольких патрульных машин, не проявляя при этом ни малейшего интереса к происходящему? Разумеется, Корниенко тоже в курсе, с чьего ведома произошла разборка в Броварах. Но, как ни странно, вызов Авакова на ковёр – всё-таки не совсем декоративное мероприятие. И расслабляться Авакову рано.

Дело в том, что у Рината Ахметова, стремительно «подружившегося» с Зеленским, и, фактически, заменившего президенту двух его прежних спонсоров, Коломойского и Пинчука, имеются виды на кресло главы МВД. Есть планы усадить в него Валерия Хорошковского, бывшего главу СБУ. Его хорошо принимают в Москве, а Аваков для российской элиты токсичен. Со дня на день Киев может выйти из минского переговорного процесса, и тогда, поди, знай, как отреагируют в России – не подмигнут ли народным республикам, что, мол, «пора», иначе другого шанса вернуть территорию областей может и не представиться? Киеву срочно нужен новый переговорщик вместо запоровшего процесс Ермака – и Хорошковский для этого, пожалуй, самый оптимальный кандидат. В Москве он почти что «свой», и бывает он там довольно-таки часто, пожалуй, не реже Медведчука. Но Хорошковскому нужен весомый статус, и кресло главы МВД этот статус даёт.

Во фракции «слуг» ходит слушок, что Авакова вызывают «поговорить», чтобы, убедив не оказывать сопротивления воле Зеленского, затем вежливо спровадить с поста, со всеми полагающимися почестями, - в советники президента. Зеленский, наверное, и сам мог бы поговорить с Аваковым и попытаться убедить его уйти в тень, но Зеленский труслив, и от прямого диалога с министром отказался наотрез – так, во всяком случае, судачат его депутаты. Так или иначе, в пятницу ясность, возможно, наступит.