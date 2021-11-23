В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США

Китайским военным удалось запустить ракету с борта гиперзвукового глайдера. Пентагон не понимает, как это стало возможным.

По данным издания Financial Times, Китай произвёл запуск ракеты, которая двигалась в пять раз быстрее скорости звука. Гиперзвуковое оружие встревожило Белый дом, поскольку ранее ни одно государство планеты не демонстрировало такого оружия. Вашингтон признаёт, что в этом отношении сильно отстал от Китая и России.

При этом КНР отрицает факт испытания сверхбыстрого снаряда над Южно-Китайским морем. По официальной версии китайской стороны, это был пробный запуск новейшего многоразового космического корабля.

Пентагон же уверен в обратном: американские военные пытаются понять, как китайцам удалось запустить снаряд из летящего с гиперзвуковой скоростью глайдера. Некоторые эксперты уже сравнили открытие такой технологии с запуском в СССР первого искуcственного спутника Земли в 1957 году.