В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело

В прямом эфире украинского ТВ прозвучала неожиданная и неприглядная для Киева правда о российском Крыме. По словам очевидца, "агрессор" предпочёл дело, а не слово.

Дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ" житель Харькова внезапно выдал информацию о жизни на полуострове после возвращения его в состав России. По словам мужчины, знаком он с ситуацией довольно близко - его брат живет в Крыму.

Михаил, как представился мужчина, заявил о том, что "российский агрессор" в Крыму лучше заботится об украинцах, чем якобы родная киевская власть.

"Даже минимальная пенсия в РФ больше средней по Украине", - сказал он, отметив, что его брат в Крыму получает при таком же, как у него, стаже в восемь раз больше пенсию.

Он также добавил, что в России выплачивают гражданам материнский капитал, помогают инвалидам и многодетным семьям "не на словах, а на деле", а медицина для граждан и вовсе бесплатная. Он также подчеркнул, что в России существенно дешевле коммунальные услуги, чем на Украине.