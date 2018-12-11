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В провинции Хама во время обстрела со стороны боевиков погиб сирийский военный - ЦПВС

11 декабря 2018, 00:54  •  51 • В мире
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), во время обстрела боевиками в сирийском населенном пункте Абу-Дали погиб один военнослужащий вооруженных сил САР.
В течение суток боевики незаконных военных формирований обстреливали некоторые населенные пункты Латакии, Хамы и других провинций. Как сообщили в ЦПВС, во время одного из обстрелов погиб сирийский военнослужащий.
"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Сандран, Джубб-Эль-Зарур (дважды), Ардаш-Даг, Бариша провинции Латакия, Телль-Марак, Зеллакият, Абу-Дали провинции Хама, а также юго-западной окраины, районов Суккари, Захабия и квартала научно-исследовательского центра в городе Алеппо. В результате обстрела населенного пункта Абу-Дали погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", - заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
В Сирии продолжается амнистия лиц, которые уклонились от исполнения воинской обязанности, а также бывших членов незаконных бандформирований. Происходит это во исполнение указа президента Сирии Башара Асада, пишет "РИА Новости".

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