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В провале Зеленского усмотрели руку Кремля

27 января 2021, 21:25  •  149 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Незалежной испугались разворота политики нынешних властей к России
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал своих избирателей, они считают, что он их предал. Некоторые граждане страны уверены в том, что лидер нации действует в интересах России. Об этом говорится в публикации французского издания Le Monde.
Сейчас глава государства, обещавший на заре своего президентства бороться с коррупцией, сталкивается с влиянием олигархов из собственного окружения, рискуя быть отвергнутым избирателями.
Как пишет издание, крупный бизнес усилил свое воздействие на депутатский корпус, в результате из-за политических разногласий даже пропрезидентская партия разбилась на фрагменты. По мнению исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, пан Зеленский вообще больше не контролирует "Слуг народа".
"По меньшей мере 80 депутатов сейчас на стороне (днепропетровского предпринимателя Игоря) Коломойского и других олигархов. Они продвигают пророссийскую риторику", – приводит слова украинка "ИноСМИ".
Активистка считает, что парламентариев просто купили за две тысячи долларов в месяц.
За провалами в борьбе против коррупции в соборной традиционно найдена "рука Кремля". Якобы таким образом, Москва пытается помешать Незалежной "закрепиться в Европе".
"Она знает, что от этого зависят кредиты МВФ и ЕС. Если их больше не будет, Украине придется повернуться к России", – высказал такую точку зрения член Общественного совета добродетели Роман Маселко.
Пока никакой катастрофы в стране не произошло, как и не случилось чуда, на которое надеялись избиратели пана Зеленского. Но ситуация в Незалежной близка к той, что была в 2013 г., когда ныне свергнутый Майданом президент Виктор Янукович "развернул Украину от Европы к России", заметил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Он выразил надежду, что Владимир Александрович не поступит опрометчиво.
Накануне стало известно, что рейтинг популярности Зеленского буквально обвалился за пару месяцев. Сейчас за него проголосовали бы всего 19,8% граждан страны.

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