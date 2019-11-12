В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство

Аналитики из Швейцарии призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне её всё более тесных связей с КНР. В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что сближению Москвы с Пекином способствовала санкционная политика Запада — страны активно развивают партнёрство в различных сферах. Такой союз может отразиться на глобальном балансе сил и иметь далеко идущие последствия, предупреждают швейцарские специалисты. Как считают российские эксперты, на Западе не зря беспокоятся по этому поводу — РФ и КНР вместе могут стать серьёзным экономическим конкурентом для Евросоюза. Уже сейчас в рамках таких объединений как БРИКС, ШОС и Евразийский союз государства формируют собственные модели экономических взаимоотношений, в которых нет места торговым войнам и санкциям, отмечают аналитики.

В Центре исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали сотрудничество России и Китая. Специалисты пришли к выводу, что, несмотря на определённые ограничения как в экономическом, так и в геополитическом сотрудничестве, Москва и Пекин в дальнейшем будут продолжать выстраивать дружеские отношения, в том числе для того, чтобы получить «большее влияние на международной арене».

Также аналитики центра отметили, что антироссийские санкции Запада и американо-китайская торговая война способствовали сближению Москвы и Пекина. Поэтому авторы документа предлагают Европе рассмотреть возможность восстановить более тесные связи с Россией, даже если «Крым останется под российским контролем». В культурном отношении РФ всё же больше ориентирована на Европу, чем на КНР, добавили исследователи.

«Стоит подумать, не следует ли в долгосрочной перспективе вновь установить близкие отношения между Россией и Европой, даже если Крым будет оставаться под контролем Москвы в обозримом будущем», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

При этом швейцарские специалисты подчёркивают, что восстановление отношений не должно означать принятие российских «нарушений международного права и соглашений», а также не должно быть направлено на «создание союза России и Запада против Китая».

Между тем Москва не раз отмечала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а сам полуостров воссоединился с Россией согласно всем международным нормам — после законного референдума.

«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт, возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — подчёркивал российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин

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Больше чем символический союз

Стратегическое партнёрство Москвы и Пекина является намного большим, чем просто символический союз, отмечают в Швейцарском центре исследований безопасности. Страны укрепляют торговые отношения — в 2018 году объём торговли увеличился на 25% по сравнению с предыдущим, напомнили аналитики.

Как сообщается в докладе, для России китайский рынок является важной альтернативой европейскому. РФ экспортирует в КНР вооружения и энергетические ресурсы. С 2016 года страна стала основным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В свою очередь, китайские госкорпорации владеют частью российских проектов по сжиженному природному газу в Арктике и поставляют оборудование для бурения нефтяных скважин.

Помимо этого, государства активно развивают туризм и проводят совместные военные учения. А на глобальном уровне они объединяются против влияния США и их союзников в рамках международных организаций, например, ООН, и поддерживают идею многополярного мира с разными системами ценностей.

В то же время между РФ и Китаем имеется ряд разногласий, подчёркивают швейцарские специалисты. Интересы Москвы и Пекина сталкиваются в Центральной Азии. Благодаря тесным языковым и культурным связям Россия играет важную роль для бывших советских республик — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Государства взаимодействую в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Однако в последнее время своё влияние в регионе наращивает и Китай, предлагая республикам финансирование, конкурирующее с российскими интеграционными проектами.

В докладе также указывается, что полноценному союзу РФ и КНР мешает их самоидентификация как великих держав, нежелание зависеть друг от друга и подчиняться стратегии, продиктованной одной из сторон.

Тем не менее, по словам аналитиков, партнёрство Москвы и Пекина в будущем может отразиться на геополитическом балансе сил.

«Независимо от того, как будут развиваться российско-китайские отношения в долгосрочной перспективе в отношении Центральной Азии, их партнёрство может иметь далеко идущие последствия для глобального геополитического баланса. Это проявляется в международных организациях, в акценте на общие политические позиции, а также в расширении военного сотрудничества, в последнее время в рамках совместных учений военно-воздушных сил в Восточно-Китайском море», — говорится в материале швейцарской организации.

Как пояснил в интервью RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, на Западе опасаются сближения Москвы и Пекина.

«Эти опасения имеют основания в политической культуре западного общества, потому что на протяжении нескольких веков европейцы старались не допускать усиления какой-либо державы за счёт союза с другими. Однако нынешняя политика Европы по сдерживание России наоборот подталкивает Москву к сотрудничеству с КНР», — сказал он.

Политолог отметил, что некоторые западные политики признают, что пора возвращать РФ в европейское пространство. Ни проблема безопасности Европы, ни конфликт на Ближнем Востоке без России решаться не могут, добавил Почта.

При этом доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что беспокойство Запада связано, прежде всего, с экономическими последствиями тандема России и Китая.

«Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта», — заметил Коктыш.

Сегодняшняя экономическая модель себя исчерпала, указал он, а договариваться о правилах новой будут такие игроки, как США, Россия, Китай, Индия. Европа, сильно разделённая внутренними противоречиями, в этом ряду не просматривается, заключил эксперт.

Придуманная «угроза»

В последнее время на Западе Россию и Китай всё чаще воспринимают как «угрозу». Так, ранее в аналитическом центре при Еврокомиссии заявили о растущем «влиянии» России и Китая, которое якобы угрожает европейской демократии. Странам также неоднократно предписывали распространение дезинформации и пропаганды.

В Европе обращали внимание и на военный потенциал РФ и Китая. В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о необходимости создания единой европейской армии, в том числе чтобы защищаться от России и Китая. А в Минобороны США «противодействие» этим двум государствам назвали первой задачей на 2020 год.

Примечательно, что как российские, так и китайские официальные лица поясняли, что их военный потенциал не подразумевает агрессии против других стран.

Разговоры о росте военной мощи Москвы и Пекина намеренно ведутся, чтобы оправдать собственную милитаризацию, считает Кирилл Коктыш. Штатам и их европейским союзникам требуется придумывать врагов, чтобы объяснять свои оборонные расходы.

Юрий Почта, в свою очередь, добавил, что Россию долгое время не воспринимали как сильное самостоятельное государство, а теперь опасаются того, что она укрепляет свою национальную безопасность.

«В мире долгие годы существовал баланс сил, при котором Россию рассматривали как проигравшую в холодной войне. Но теперь она восстанавливает значимость, возрождает вооружённые силы, защищает национальную безопасность. Эти естественные процессы вызывают непонимание и подозрения», — констатировал он.

Мирное сотрудничество

Между тем Москва и Пекин неоднократно выступали за исключительно мирное урегулирование современных кризисов.

«Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — заявил ранее Владимир Путин.

При этом военное сотрудничество стран носит исключительно оборонительных характер. По словам министра обороны КНР Вэй Фэнхэ, оно является основой для глобального мира.

Государства также поддерживают полицентричную систему и многополярную дипломатию. Опорой такого устройства, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, служит объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Лидеры БРИКС на встрече в Йоханнесбурге, ЮАР. 26 июля 2018 года

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Сотрудничество развивается также в рамках других организаций, включая ШОС и Евразийский союз.

Более того, в этом году Россия и Китай отказались от расчётов в долларах и перешли на нацвалюту. В Пекине настроены и дальше тесно взаимодействовать с Москвой, повысив при этом товарооборот до $200 млрд.

«Находясь в начале нового этапа развития наших отношений и смотря в будущее, мы намерены реализовывать достигнутые лидерами наших стран договорённости, укреплять координацию, выполнять свои обязательства по поддержанию мультилатерализма и существующего миропорядка, а также продвигать наши двусторонние отношения, это соответствует интересам народов наших обеих стран и благоприятно для мира и развития в мире», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, российско-китайские отношения вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне.