В противостоянии России и НАТО осталась интрига: Что ответит Путин?

В противостоянии России и Запада в лице США и НАТО сохраняется интрига. Что ответит президент Владимир Путин на политическую дерзость?

На вопрос журналистов о том, когда Владимир Путин отреагирует на представленный Вашингтоном ответ на проект договора о гарантиях безопасности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что глава государства сделает это тогда, когда посчитает нужным.

"Точной даты я не могу вам назвать", - сказал он.

Вопрос о том, произойдёт это до визита Путина в Китай или после, Песков также оставил без ответа.

Ранее политический эксперт Яков Кедми высказал мнение о том, что у Владимира Путина давно готов ответ на отказ США дать гарантии безопасности. По его мнению, вероятность того, что США и НАТО дадут положительный ответ России, изначально была очень низкой. Однако это был необходимый этап, так как переход к силовым методам решения проблемы возможен, только когда все остальные средства исчерпаны. И поскольку переговоры не дали результата, Россия может честно переходить ко второму этапу или серии этапов, которые были запланированы.