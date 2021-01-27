В прошлом году российские паспорта получили 409 549 украинских граждан – наши страны точно воюют, как уверяют в Киеве?

Свежая статистика Киевского международного института социологии, который сложно уличить в симпатиях к России (скорее наоборот), свидетельствует о качественном сдвиге, произошедшем в умах украинских избирателей. Лидирует ОПЗЖ Виктора Медведчука с 20 процентами, причём личный рейтинг Медведчука растёт, в то время как политический вес лица партии Юрия Бойко снижается. «Слуги народа» Владимира Зеленского в списке симпатий избирателей – четвёртые, а личный рейтинг президента упал ниже 20 процентов.

А вот вам статистика поинтересней. В прошлом году российское гражданство получили 409 549 украинских граждан – это на сотню тысяч «с хвостиком» больше, чем в позапрошлом году и в пять раз больше, чем в 2018-м. Динамика, так сказать, налицо. А если принять во внимание розданные виды на жительство в России (по ним в нашей стране проживают 124 528 украинских граждан), становится ясно, что такими темпами лет за пять-шесть будут легализованы все 5 миллионов украинцев, переехавшие работать в Россию. Темпы-то паспортизации неуклонно растут!

Несмотря на закрытые наглухо границы, в прошлом году в России побывали 204 269 граждан Украины. Из них 10 115 граждан приезжали на учёбу – это важно, ведь это теперь русскоязычные специалисты. Едва ли они вернутся работать в страну, где бушует болезненная украинизация. На миграционный учёт в прошлом году МВД поставило 791 618 украинских граждан. Ну, и для сравнения – в прошлом году украинские паспорта получили 2,5 тысяч иностранцев. Это к вопросу о том, куда едут люди в поисках лучшего будущего. Уж точно не на Украину. Кстати, четыреста тысяч паспортов выданы вовсе не в народных республиках – там как раз паспортизация буксует, и за все эти годы выдано не более 300 000 российских паспортов. А в гонке за российскими паспортами лидируют харьковчане, киевляне и одесситы. Да, и ещё один важный момент. С туристическими целями в прошлом году в Россию въехали всего 19 тысяч украинцев – ну, вы поняли, зачем приезжали остальные.

Вернёмся, однако, к статистике КМИС. Политические предпочтения украинцев на сегодняшний день выглядят так. Лидирует, как уже говорилось, ОПЗЖ с 20 процентами. На втором месте «Европейская солидарность» Порошенко с 15-ю. Третье место у Юлии Тимошенко и её «Батькивщины» – 12 процентов. Далее – «слуги», у них 11 процентов. Пятый в списке бывший глава СБУ Смешко – «украинский Пиночет». Ему доверяют 8 процентов избирателей. Коммунистов в рейтинге нет – они на Украине с майданных времён вне закона. Нет и других левых партий (к примеру, популярных в былые времена социалистов и прогрессивных социалистов). Впрочем, и у правых националистов дела неважнецкие – популярность «Свободы» Тягнибока колеблется в районе полутора-двух процентов. А остальные наци не дотягивают и до процента. Впрочем, это не мешает им кошмарить восточные области и Киев, принуждая местных жителей говорить строго по-украински – под страхом расправы.