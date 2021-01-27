Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / Украина

В прошлом году российские паспорта получили 409 549 украинских граждан – наши страны точно воюют, как уверяют в Киеве?

27 января 2021, 12:15  •  239 • Украина
Свежая статистика Киевского международного института социологии, который сложно уличить в симпатиях к России (скорее наоборот), свидетельствует о качественном сдвиге, произошедшем в умах украинских избирателей. Лидирует ОПЗЖ Виктора Медведчука с 20 процентами, причём личный рейтинг Медведчука растёт, в то время как политический вес лица партии Юрия Бойко снижается. «Слуги народа» Владимира Зеленского в списке симпатий избирателей – четвёртые, а личный рейтинг президента упал ниже 20 процентов.
А вот вам статистика поинтересней. В прошлом году российское гражданство получили 409 549 украинских граждан – это на сотню тысяч «с хвостиком» больше, чем в позапрошлом году и в пять раз больше, чем в 2018-м. Динамика, так сказать, налицо. А если принять во внимание розданные виды на жительство в России (по ним в нашей стране проживают 124 528 украинских граждан), становится ясно, что такими темпами лет за пять-шесть будут легализованы все 5 миллионов украинцев, переехавшие работать в Россию. Темпы-то паспортизации неуклонно растут!
Несмотря на закрытые наглухо границы, в прошлом году в России побывали 204 269 граждан Украины. Из них 10 115 граждан приезжали на учёбу – это важно, ведь это теперь русскоязычные специалисты. Едва ли они вернутся работать в страну, где бушует болезненная украинизация. На миграционный учёт в прошлом году МВД поставило 791 618 украинских граждан. Ну, и для сравнения – в прошлом году украинские паспорта получили 2,5 тысяч иностранцев. Это к вопросу о том, куда едут люди в поисках лучшего будущего. Уж точно не на Украину. Кстати, четыреста тысяч паспортов выданы вовсе не в народных республиках – там как раз паспортизация буксует, и за все эти годы выдано не более 300 000 российских паспортов. А в гонке за российскими паспортами лидируют харьковчане, киевляне и одесситы. Да, и ещё один важный момент. С туристическими целями в прошлом году в Россию въехали всего 19 тысяч украинцев – ну, вы поняли, зачем приезжали остальные.
Вернёмся, однако, к статистике КМИС. Политические предпочтения украинцев на сегодняшний день выглядят так. Лидирует, как уже говорилось, ОПЗЖ с 20 процентами. На втором месте «Европейская солидарность» Порошенко с 15-ю. Третье место у Юлии Тимошенко и её «Батькивщины» – 12 процентов. Далее – «слуги», у них 11 процентов. Пятый в списке бывший глава СБУ Смешко – «украинский Пиночет». Ему доверяют 8 процентов избирателей. Коммунистов в рейтинге нет – они на Украине с майданных времён вне закона. Нет и других левых партий (к примеру, популярных в былые времена социалистов и прогрессивных социалистов). Впрочем, и у правых националистов дела неважнецкие – популярность «Свободы» Тягнибока колеблется в районе полутора-двух процентов. А остальные наци не дотягивают и до процента. Впрочем, это не мешает им кошмарить восточные области и Киев, принуждая местных жителей говорить строго по-украински – под страхом расправы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



239
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
26 января 2021, 23:25
«Не дай Бог жить здесь» – иностранный студент об Украине
27 января 2021, 08:35
Запал к «Третьей мировой» с воодушевлением поднесёт Украина: как готовится штурм границ России с блокировкой Калининграда
26 января 2021, 23:25
Война США против Коломойского оборачивается проблемами в Раде
27 января 2021, 08:35
«Готовьтесь к большой крови»: Посольство Венгрии на Украине получило угрозы от «патріотів»
27 января 2021, 08:35
Скандал: Украинские: нацисты объявили «сафари» на африканского студента из-за критики языкового закона
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.