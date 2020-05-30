В прошлое за госпошлину: в Северной Осетии мошенники торговали фальшивыми советскими паспортами

В Северной Осетии правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, называвших себя Верховным Советом Осетинской АССР. Злоумышленники продавали фальшивые советские паспорта, обещая, что эти «документы» избавят владельцев от налоговых сборов и позволят не оплачивать услуги ЖКХ. Таким образом они обманули около тысячи человек. Впрочем, эти аферисты не единственные, кто пользуется такой схемой. О тех, кто предпочитает «жить в СССР», — в материале RT.

Североосетинские полицейские пресекли деятельность так называемого Верховного Совета Осетинской АССР. Как сообщает МВД республики, эта группа мошенников продавала местным жителям фальшивые паспорта граждан СССР, убеждая людей, что этот «документ» якобы освободит их от налогов и оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, злоумышленники обещали, что «паспорт» позволит добиться дополнительных надбавок к пенсии и компенсации выплат по вкладам, которые были открыты до 1991 года.

«Председатель и члены группы предлагали горожанам приобрести не имеющие юридической силы временные удостоверения личности гражданина СССР, за которые необходимо было внести плату в виде государственной пошлины. Также выдавали им фальшивые свидетельства совладельцев земли СССР», — говорится в сообщении МВД Северной Осетии.

Отмечается, что таким образом удалось обмануть около тысячи доверчивых граждан, а «полученные незаконным путём деньги потратить на личные нужды».

Как пояснили RT в региональном МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Также полицейские опубликовали кадры обыска у самопровозглашённого «председателя» так называемого Верховного Совета Осетинской АССР Анатолия Хугаева. На видео седовласый мужчина заявляет, что он является представителем законной власти и полицейские должны подчиняться ему.

В ходе обыска в помещении, где вёл приём населения «гражданин СССР», оперативники изъяли книги учёта лиц, которым выдавались фальшивые документы, бланки временных удостоверений, а также денежные средства. Сейчас полиция ищет потерпевших, попавшихся на удочку самопровозглашённого председателя Верховного Совета.

Свидетели СССР

Вместе с тем в интернете сейчас размещено множество роликов, на которых мужчины и женщины разных возрастов отказываются выполнять требования полицейских и сотрудников ГИБДД, мотивируя это тем, что они живут по законам СССР и российское законодательство на них не распространяется. Многие из этих людей входят в различные объединения по возрождению Советского Союза, к которым уже привязалось общее название — секта «Свидетели СССР».

Отправной точкой появления «Свидетелей СССР» считается 25 января 2010 года, когда московский стоматолог Сергей Тараскин в ходе заурядного судебного заседания неожиданно объявил себя президентом СССР. Мужчина пообещал бороться за возрождение Союза и жить по его законам.

У Тараскина появились сторонники, которые проводят семинары и слёты. Сам же стоматолог публикует в социальных сетях законы, распоряжения и указы.

В 2018 году внутри «Свидетелей СССР» произошёл раскол. Появился ещё один Верховный Совет СССР, возглавляемый Валентиной Реуновой, которая объявила Тараскина узурпатором. Для общения с народом Реунова использует YouTube-канал, где сейчас порядка 50 тыс. подписчиков.

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Экстремисты и сумасшедшие

Руководители «СССР» периодически попадают в поле зрения правоохранительных органов.

Так, по данным СМИ, Андрей Злоказов, называвший себя «полномочным представителем президента СССР» в Екатеринбурге, засыпал спамом местные государственные институты. В письмах он объяснял чиновникам, что те не обладают легитимной властью.

Кроме того, Злоказов, рассылал «Почтой России» приказы воинским частям, которые дислоцируются Свердловской области. В случае ослушания он обещал ликвидировать командиров как «врагов советской власти».

В итоге против него возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В 2018 году Злоказова задержали, в 2019 году решением суда Злоказова отправили на принудительное лечение.

Летом 2019 года в Республике Коми суд признал организацию «Домой в СССР» экстремистской за призывы вернуть СССР путём военного переворота. Руководитель ячейки Александр Тюрнин, называвший себя главой КГБ Коми, получил четыре года колонии.

Право на жизнь и на воздух

Сейчас сторонники идеи существования «Советского Союза» есть фактически во всех регионах страны. Организации действуют под разными названиями, но основным доходом руководителей этих ячеек являются сборы с доверчивых граждан за оформление разного рода «советских» документов.

Жительница Саратова Екатерина уже два года пытается вытянуть отца из подобной «секты свидетелей СССР».

Как рассказала RT женщина, два года назад её отец увидел в сети ролик, посвящённый СССР, связался по указанному там телефону и попал под влияние организации под названием «Земля саратовская».

«Ему предложили встретиться с руководством и там задурили голову. Пообещали выплатить огромные деньги после того, как он станет гражданином Советского Союза. Но для этого ему надо собрать огромное количество документов, требуют всё новые и новые», — рассказывает она.

По словам Екатерины, активисты сообщества воссоздали целый ряд советских министерств и ведомств, включая даже ГАИ, которые собирают свои пошлины и выдают справки.

Женщина утверждает, что её отцу пришлось оформить даже «Право на жизнь» и «Право на воздух», причём минимальная цена одного документа составляет тысячу рублей, а, например, автомобильные номера от «свидетелей СССР», где указано просто имя хозяина, стоят 12 600 рублей.

Как рассказывает Екатерина, отец бросил работу, отказывается платить налоги, а всю пенсию относит в организацию, где его убеждают пожертвовать собственность на нужды СССР. Родственники пытались обращаться в правоохранительные органы, но там не увидели состава преступления.

«Мама писала заявление, но был отказ. В полиции посчитали, что подделка документов несуществующей страны не является уголовным преступлением, а о мошенничестве должен сам потерпевший заявить, а он всё отрицает», — говорит Екатерина.

Адвокат Олег Пахомов отмечает, что никакой юридической основы у действий самопровозглашённых правителей «СССР» нет.

«Де-юре такое государство существовать не может. У государства есть обязательные признаки. Это территория (а территории Советского Союза уже нет, он развалился на разные государства), армия и полиция, которые защищают его суверенитет, единые законы, которые действуют на всей территории государства. Ничего этого у «свидетелей СССР» нет. Они говорят о том, чего не понимают. Государство — это не просто какие-то акты на бумаге, а явление с целым рядом конкретных признаков», — пояснил он.

По его мнению, в ловушку разного «верховных советов» попадают, как правило, юридически неграмотные люди.

«Мошенники играют на том, что люди надеются получить помощь от государства. Эту нишу и заняли несуществующие органы власти. При этом, особенно для людей старшего возраста, бренд СССР много значит, это государство считают более справедливым, ориентированным на граждан. Поэтому его решили использовать, так же, как появляются кафе, эксплуатирующие советский антураж», — считает юрист.