В прощальном слове Трамп заявил о войне: Расшифровка последней речи 45-го президента США

Расшифровка прощального обращения уходящего президента США Дональда Трампа попала в Сеть. В ней глава Белого дома в свойственной ему манере похвастал достижениями на своём посту.

Трамп отметил, что сделал то, ради чего становился президентом США, и даже больше. По его словам, он восстановил ответственность власти США перед народом, восстановил силу Америки как внутри страны, так и за её пределами, а также восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю "как никогда раньше".

Кроме того, Трамп добавил, что гордится тем, что стал первым за несколько десятилетий лидером США, не развязавшим за свой срок новую войну. Однако злые языки отмечают, что уходящий глава Белого дома просто не успел этого сделать за один президентский срок.

Напомним, что два предыдущих президента США отметились втягиванием страны в новый военный конфликт. При Джордже Буше-младшем США начали войну в Ираке, использовав ложь о наличии у страны оружия массового поражения. А Барак Обама начал войну в Ливии, которая не прекращается и поныне.