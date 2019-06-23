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«В приступе ярости»: полковник ВСУ до смерти забил подчиненную

23 июня 2019, 20:24  •  80 • Война
Украинский полковник из штаба Операции объединенных сил (ООС) до смерти избил свою подчиненную. О трагическом инциденте сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передает ФАН.
«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — заявил представитель ополченцев.
Безсонов отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) изо всех сил старается скрыть это происшествие. При этом по факту смерти женщины-солдата возбуждено уголовное дело, добавил он.
Всего за пару дней до этого в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что командир одного из украинских подразделений расстрелял своих солдат, пытавшихся уйти с позиций.
При этом украинский офицер находился в состоянии алкогольного опьянения, добавили в луганском ополчении, сообщает НСН.
Расстрел произошел возле населенного пункта Троицкое. Трое украинских военнослужащих были ранены пулями пьяного командира. В Луганской Народной милиции также подчеркнули, что командование ВСУ старается скрыть информацию об инциденте.
Алкоголизм и неуставные отношения регулярно приводят к насилию в рядах ВСУ, сообщали в самопровозглашенных республиках.
В январе 2019 года украинский солдат, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, случайно забрел на позиции ополченцев.
Пленный рассказал, что в рядах ВСУ крепнет недовольство действиями властей, а тогдашний президент Петр Порошенко — одна из самых одиозных фигур. Личные данные пленного украинского солдата, равно как и сведения о подразделении, в котором он служил, не сообщаются.
Другой «синий» инцидент произошел на линии разграничения в Донбассе в конце декабря 2018 года. Боец ВСУ, будучи пьян, погиб на минном поле. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Военнослужащий бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки, допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — сообщил он.
В апреле прошлого года Марочко сообщил, что боец ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «напился вусмерть», пытался самовольно покинуть расположение части и не заметил растяжку, установленную своими же сослуживцами. В результате дезертир лишился ног. Спустя два месяца представитель ополчения ЛНР заявил, что два военнослужащих ВСУ погибли при взрыве ручной гранаты — они также были под воздействием алкоголя.
«Мы продолжаем фиксировать происшествия и преступления в зоне проведения операции карательных сил с участием военнослужащих вооруженных сил Украины, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», — заявил луганский подполковник.
Еще месяц спустя в ЛНР снова заявили, что пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате. Кроме того, представитель ЛНР добавил, что за день до случившегося военнослужащий из состава 53-й механизированной бригады ВСУ поступил в 61-й военно-медицинский госпиталь. Ему был поставлен диагноз «абстинентный синдром», вызванный систематическим употреблением наркотиков.
В конце июля 2018 года еще один пьяный украинский военнослужащий застрелил своего сослуживца из автомата. При этом его комбриг не стал докладывать о случившемся вышестоящему командованию, чтобы обвинить в гибели украинского солдата ополченцев Луганской народной республики, добавил Марочко.
Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году на фоне госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции». За пять лет войны более полутора млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек.
Несмотря на многочисленные призывы к диалогу и мирному урегулированию, останавливаться в военном насилии Киев не собирается. 21 июня министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят обстрелы Донецка и других населенных пунктов неподконтрольных территорий.
«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак.
Он отметил, что украинская сторона выполняет минские соглашения. Однако, добавил Полторак, в случае угрозы потери позиций украинское государство будет отвечать.
«Ни одного кусочка нашей земли мы больше не отдадим», — заявил Полторак. При этом ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского признала, что из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке гибнут мирные граждане.

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